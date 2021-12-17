На Черкащині загинула 5-місячна дівчинка, мати якої спала після веселощів із друзями: подробиці

Сім’я померлої малечі стояла на обліку в соцслужбі.

У Кам’янці Черкаської області сталася трагедія — померла 5-місячна дівчинка, що захлинулася власною блювотою. Сталося це, коли мати дитини пішла до знайомих, щоби випити. Із собою взяла дітей.

Про це повідомляє регіональне видання "Про.Все".

Сім’я була проблемною і стояла на обліку — старшу дитину у 31-річної Тетяни забирали ще кілька років тому. Нібито жінка душила дівчинку. Також у 2020 році бабуся дітей зверталася до соцслужб, бо її донька не приходила додому. З обліку сім’ю мали зняти у грудні — планувалося засідання, але сталася трагедія.

За словами бабусі дітей, її дочка чула вночі як плаче немовля, але підійшла до доньки лише вранці, коли та вже померла. Жінка викликала швидку. Смерть від блювотної маси встановив судмедексперт.

У жінки ще двоє дітей – 6 та 3 років. Востаннє перевірка приходила до них після народження померлої малечі — у серпні. Ситуацію оцінили нормально, у дітей були окремі місця для сну та засоби гігієни. Потім запитували характеристику з дитсадка — вона була позитивною. Але місцева депутатка Наталія Клименко вважає, що соцслужби працювали не досить добре і розповідає, що дітей часто годувала бабуся, бо мати пила. Бабуся за станом здоров’я не може стежити за онуками.

Поліція відкрила справу про нещасний випадок. У соцслужбі зазначають, що покарати матір та забрати дітей можуть лише у разі відкриття поліцією справи про злісне невиконання батьківських обов’язків.

Раніше "Телеграф" писав про подібний випадок у Польщі — батьки-українці спали після нічного гулянки, поки їхній син потонув в озері. Також повідомлялося, що на Хмельниччині батько побив розпеченою кочергою двох дітей.