В Черкасской области погибла 5-месячная девочка, мать которой спала после веселья с друзьями: подробности

Семья умершей малышки стояла на учете в соцслужбе.

В Каменке Черкасской области произошла трагедия — умерла 5-месячная девочка, захлебнувшись собственной рвотой. Произошло это, когда мать ребенка пошла к знакомым, чтобы выпить. С собой взяла детей.

Об этом сообщает региональное издание "Про.Все".

Семья была проблемной, и стояла на учете — старшего ребенка у 31-летней Татьяны забирали еще несколько лет назад. Якобы женщина душила девочку. Также в 2020 бабушка детей обращалась к соцслужбам, потому что ее дочь не приходила домой. С учета семью должны были снять в декабре — планировалось заседание, но произошла трагедия.

По словам бабушки детей, ее дочь слышала ночью как плачет младенец, но подошла к дочери только утром, когда та уже умерла. Женщина вызвала скорую. Смерть от рвотных масс установил судмедэксперт.

У женщины еще двое детей — 6 и 3 лет. В последний раз проверка приходила к ним после рождения умершей малышки — в августе. Ситуацию оценили нормально, у детей были отдельные места для сна и средства гигиены. Затем запрашивали характеристику из детсада — она была позитивной. Но местная депутат Наталья Клименко считает, что соцслужбы работали не достаточно хорошо и рассказывает, что детей часто кормила бабушка, потому что мать пила. Бабушка по состоянию здоровья не может следить за внучками.

Полиция открыла дело о несчастном случае. В соцслужбе отмечают, что наказать мать и забрать детей могут только в случае открытия полицией дела о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Ранее "Телеграф" писал о подобном случае в Польше — родители-украинцы спали после ночного кутежа, пока их сын утонул в озере. Также сообщалось, что на Хмельниччине отец избил раскаленной кочергой двоих детей.