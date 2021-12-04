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Бив дітей розпеченою кочергою: суд виніс вирок горе-батькові

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дітей після того, що сталося, вилучили з сім’ї Новина оновлена 04 грудня 2021, 09:47
Дітей після того, що сталося, вилучили з сім’ї

Поліції та суду знадобилося понад пів року, щоб завершити слідство та винести обвинувальний вирок.

На Хмельниччині на чотири роки за ґратами засудили батька, який "виховував" дітей розпеченою коцюбою. Приводом для агресії стала скарга їхньої мачухи.

Про це повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався ще у травні — тоді опіки та сліди побиття на тілах двох дітей помітила співробітниця сільради. У восьмирічного хлопчика та його шестирічної сестри були пошкодження ніг, спини та сідниць.

Як з’ясували правоохоронці, на непослух дітей поскаржилася мачуха. 38-річний чоловік вирішив розігріти коцюбу у печі та побив дітей.

Його визнали винним у тортурах. Дітей відразу ж після інциденту вилучили із сім’ї, вирішується питання про позбавлення чоловіка батьківських прав.

Раніше "Телеграф" писав про два нещодавні випадки тортур, які набули суспільного резонансу. На Луганщині засудили сім’ю, яка знущалася зі знайомого. Дорослі та підліток били чоловіка, його також зґвалтували та вбили.

На Донеччині завершилося розслідування щодо обвинуваченого, якому інкримінують тортури кип’ятильником, зв’язування та вбивство двох людей похилого віку. Злочини були скоєні у травні та липні цього року.

Теги:
#Діти #Хмельницька область #Тортури #кочерга
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