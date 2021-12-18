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Лише 10 випадків у світі: на Львівщині зафіксували рідкісний прояв коронавірусу

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Житель Львівської області подолав коронавірус
Житель Львівської області подолав коронавірус

Загалом серед жителів усього світу зафіксовано лише 10 таких випадків

Пенсіонеру з міста Стрий Львівської області діагностували одне з найрідкісніших ускладнень коронавірусної хвороби — мультифокальний тромбоз ниркових та селезінкових артерій. Наразі у світі таких випадків лише десять.

Як повідомляє видання Zaxid.net, 68-річний чоловік звернувся до лікарів, коли виявив перші симптоми коронавірусу. Пенсіонер тривалий час лікувався і вже майже поборов інфекцію, проте у нього зʼявилися сильні різкі болі в животі, які постійно дошкуляли йому.

Встановити причину погіршення стану не вдавалося, тож стриянина направили на компʼютерну томографію (КТ). Дослідження показало що пацієнт має тромби в обох нирках і селезінці. В результаті їх появи частинки цих органів почали поступово відмирати, що відбивалося на фізичному стані чоловіка різким болем.

Як розповідають лікарі, через руйнації внутрішніх вистілок кровоносних судин та в результаті згущення крові, в органах почали утворюватися тромби. Вони ж і блокували подачу крові до органів, поступово припиняючи їх функціонування.

На щастя, 68-річний житель міста вчасно звернувся до медиків, які оперативно поставили йому діагноз та пролікували медикаментами, призупинивши розвиток ускладнень. Хірургічного втручання вдалося запобігти.

Зараз чоловік почуває себе добре, але досі залишається під пильним наглядом медичного персоналу.

Раніше "Телеграф" розповідав про симптоми нового мутованого штаму коронавірусу "Омікрон" та в якій формі його переносять жителі країн, де вже зафіксовано хворобу.

Теги:
#Коронавірус #Ускладнення #Хвороба #Лікування #Covid-19
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