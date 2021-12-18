Только 10 случаев в мире: во Львовской области зафиксировали редкое проявление коронавируса

В общей сложности среди жителей всего мира зафиксировано всего 10 таких случаев

У пенсионера из города Стрый Львовской области диагностировали одно из самых редких осложнений коронавирусной болезни — мультифокальный тромбоз почечных и селезеночных артерий. Сейчас в мире таких случаев всего десять.

Как сообщает издание Zaxid.net, 68-летний мужчина обратился к врачам, обнаружив первые симптомы коронавируса. Пенсионер долгое время лечился и уже почти поборол инфекцию, однако у него появились сильные резкие боли в животе, которые постоянно донимали его.

Установить причину ухудшения состояния не удавалось, так что мужчину направили на компьютерную томографию (КТ). Исследование показало, что пациент имеет тромбы в обеих почках и селезенке. В результате их появления частицы этих органов начали постепенно отмирать, что отражалось на физическом состоянии мужчины резкой болью.

Как рассказывают врачи, из-за разрушения внутренних стелек кровеносных сосудов и в результате сгущения крови, начали образовываться тромбы. Они же и блокировали подачу крови в органы, постепенно прекращая их функционирование.

К счастью, 68-летний житель города своевременно обратился к медикам, которые оперативно поставили ему диагноз и пролечили медикаментами, приостановив развитие осложнений. Хирургическое вмешательство удалось предотвратить.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но до сих пор остается под пристальным вниманием медицинского персонала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о симптомах нового мутированного штамма коронавируса "Омикрон" и в какой форме его переносят жители стран, где уже зафиксирована болезнь.