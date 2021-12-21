Вивозили до лісу: на Прикарпатті затримали банду, яка вибивала мільйонні "борги" (фото, відео)

Членам угруповання вже висунули підозру і обрали запобіжний захід.

На Івано-Франківщині поліція затримала групу підозрюваних, які погрожували людям, били, грабували та вимагали неіснуючі борги.

Про це повідомляє поліція регіону.

Загалом банда налічувала вісім людей – усі місцеві жителі. Один із них раніше був правоохоронцем — його ще до реформи міліції в поліцію викрили у зловживанні владою та продажу наркотиків.

Учасникам угруповання від 23 до 48 років.

Затриманих підозрюють за п’ятьма статтями

Речові докази, знайдені під час обшуку

Як відбувалося вимагання

У кандидатів у "жертви" спільники починали вимагати повернути міфічний борг. Суми були різні — слідство встановило рекет на суму 30 тисяч доларів США у підприємця (понад 823 тисячі гривень) та мільйон у національній валюті у медика.

Якщо об’єкти платити відмовлялися — починалася хвиля загрозливих дзвінків із різних номерів, їх чатували біля будинку, а потім переходили до фізичної розправи. Одного з постраждалих вивезли до лісу, побили, забравши ключі від квартири, пограбували її. Речей винесли на суму, еквівалентну 300 тисячам гривень.

Поліція відкрита кримінальні справи за грабіж, розбій, викрадення людини, вимагання, а також незаконне заволодіння або вимагання документів, штампів, печаток (ст. 357 КК України).

Докази зібрали внаслідок 16 обшуків. Фігурантів триматимуть у СІЗО, одному з них відмовлено у праві виходу під заставу.

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