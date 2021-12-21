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Вивозили до лісу: на Прикарпатті затримали банду, яка вибивала мільйонні "борги" (фото, відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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У затриманні фігурантів брав участь спецназ поліції та СБУ
У затриманні фігурантів брав участь спецназ поліції та СБУ

Членам угруповання вже висунули підозру і обрали запобіжний захід.

На Івано-Франківщині поліція затримала групу підозрюваних, які погрожували людям, били, грабували та вимагали неіснуючі борги.

Про це повідомляє поліція регіону.

Загалом банда налічувала вісім людей – усі місцеві жителі. Один із них раніше був правоохоронцем — його ще до реформи міліції в поліцію викрили у зловживанні владою та продажу наркотиків.

Учасникам угруповання від 23 до 48 років.

Затриманих підозрюють за п’ятьма статтями
Затриманих підозрюють за п’ятьма статтями
Речові докази, знайдені під час обшуку
Речові докази, знайдені під час обшуку

Як відбувалося вимагання

У кандидатів у "жертви" спільники починали вимагати повернути міфічний борг. Суми були різні — слідство встановило рекет на суму 30 тисяч доларів США у підприємця (понад 823 тисячі гривень) та мільйон у національній валюті у медика.

Якщо об’єкти платити відмовлялися — починалася хвиля загрозливих дзвінків із різних номерів, їх чатували біля будинку, а потім переходили до фізичної розправи. Одного з постраждалих вивезли до лісу, побили, забравши ключі від квартири, пограбували її. Речей винесли на суму, еквівалентну 300 тисячам гривень.

Поліція відкрита кримінальні справи за грабіж, розбій, викрадення людини, вимагання, а також незаконне заволодіння або вимагання документів, штампів, печаток (ст. 357 КК України).

Докази зібрали внаслідок 16 обшуків. Фігурантів триматимуть у СІЗО, одному з них відмовлено у праві виходу під заставу.

Раніше "Телеграф" писав про способи шахрайства та "вибивання" боргів за допомогою нотаріусів. Для тих, кого намагаються змусити віддати кредит, оформлений без договору, є кілька способів розв'язання проблеми.

Теги:
#Шахрайство #Загрози #Івано-Франківська область #Банда #Вимагання
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