У Рівному десятки людей увірвалися до секонд-хенду: у мережі з'явилося відео "штурму"

У цей день магазин отримав новий товар

У соцмережах активно шириться відеозапис, на якому десятки жителів міста Рівне "штурмують" місцевий секондхенд. Під час відкриття магазину молодь увірвалася до приміщення та почала згрібати вживані речі.

Відеозапис "нападу" на секондхенд оприлюднив Telegram-канал RIVNE 1283, зазначивши, що відвідувачі рвали шмаття "з руками та ногами", хапаючи все, що попадало на око.

Зазначається, що саме у цей день магазин, назва якого не розголошується, отримував новий товар, тож поціновувачі вживаного одягу чатували під дверима з самого ранку.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Відео з рівненського "секонду"

Також відзначимо, що у Рівному такі "штурми" секондхендів вже давно є нормою. Зазвичай таким займаються люди, які ведуть свій бізнес та продають ці речі на інтернет платформах з продажу за суттєво більшими цінами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які речі краще не купувати у секондхендах, адже вони можуть нести в собі небезпеку для вашого здоров'я через наявність різних інфекцій, грибку та комах. Особливо варто уникати одягу в плямах, дитячих товарів, взуття, головних уборів, постільного та спідньої білизни.