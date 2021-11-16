Які речі не можна купувати у секонд-хенді: можуть бути небезпечними

Навіть якщо поношена річ добре виглядає, ви не можете бути впевнені, що вона безпечна для вашого здоров’я

За обновками до секонд-хенду ходять люди різного достатку: хтось за дешевим одягом, а хтось – у пошуках ексклюзивних брендових речей. Забобонні люди намагаються не купувати речі, які можуть бути заряджені поганою енергетикою. У той же час є безліч інших причин, чому не варто купувати в "секонді" деякі предмети особистого користування.

Про те, яких покупок варто уникати, пише Insider.

Дитячі коляски та ліжечка

На відміну від одягу, дефекти на дитячих ліжечках, візках та автомобільних кріслах не завжди видно. Якщо магазин дає гарантію на новий товар і відповідає за його якість, то секонд-хенди не відповідають за безпеку обладнання для дітей

Головні убори можуть містити вошей та інфекції

Покупці головних уборів у секонд-хенді ніколи не можуть дізнатися про те, хто і як до них носив їх. Тому краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

Електричні прилади

Електроприлади, особливо старі, можуть працювати неправильно, тому їх покупка може виявитися марною тратою грошей.

Дитячі іграшки

Дитячі м’які іграшки можуть переносити мікроби зі слини, шкіри та соплів. До того ж, вони вбирають запахи, а також можуть містити клопів, плісняву та інші алергени.

Звичайно, можна випрати більшість м’яких іграшок у пральній машині, але іноді цей процес може принести більше шкоди, ніж користі, спотворивши плюш, а мікроби можуть і надалі існувати на них.

Одяг у плямах

Одяг у секонд-хендах часто може бути в плямах, причому в таких, які ви навряд чи зможете вивести в домашніх умовах.

Спідня білизна

Винятком може бути нова білизна, яка продається у секонд-хенді з оригінальними цінниками. В іншому випадку, подібних покупок краще уникати, адже білизна – дуже індивідуальна річ і якщо її вже хтось носив, то на ній можуть залишитися бактерії, які викликають різні захворювання.

Це правило стосується і купальників.

Дощовики та гумові чоботи

Непромокаючі куртки та гумові чоботи не завжди довговічні. Плащі можуть бути пошкоджені після прання або після сильного дощу, а багато курток згодом просто стають менш водонепроникними. Гумові чоботи зазвичай зношуються за кілька сезонів.

Постільна білизна

Подібно до зношеного одягу та плюшевих іграшок, використані простирадла, ковдри, рушники та інша постільна білизна можуть бути заражені клопами та іншими мікробами. І, на жаль, прання таких предметів у гарячій воді може виявитися недостатньо для їх повного очищення.

Вживане взуття

Якщо ви купуєте взуття в секонд-хенді, ви можете зазнати впливу будь-якого грибка або захворювань шкіри, які були у попереднього власника.

Раніше "Телеграф" опублікував відео, як українці побилися у секонд-хенді через футболку.