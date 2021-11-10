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"Зовсім озвіріли, тварини!" Бійка українців у секонд-хенді вразила мережу (відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Ношена футболка стала причиною суперечки Новина оновлена 10 листопада 2021, 11:39
Ношена футболка стала причиною суперечки

Користувачі соцмереж обурилися тим, що жителі нашої країни змушені битися за одяг у секонд-хенді

Мережа підірвала відео, на якому українці б’ються за футболку у секонд-хенді. Ролик з’явився практично одночасно у кількох київських та одеських пабликах "Х**вий Київ", "Kievmap" та "Одеса INFO" у Telegram, тому залишається незрозумілим у якому місті це все відбувалося.

Молоді люди вирішили купити одну і ту ж футболку і ніхто з них не хотів поступатися річ іншому — кожен щосили тягнув її до себе. Ситуацію вирішив чоловік, який вирішив розняти хлопців та вирвав футболку у них із рук. На відео не вказано, купив чи ні чоловік таку бажану для молодих людей річ, але користувачі в коментарях неодноразово сміялися з того, що поки хлопці билися за обновку, вона дісталася чоловікові.

Деякі користувачі обурилися тим, що українці опинилися у такому становищі, що змушені воювати за речі у секонд-хенді. Інші припустили, що якщо це якісна річ, то швидше за все її хотіли купити для подальшого перепродажу в інтернеті.

Користувачі активно коментують бійку у секонд-хенді
Користувачі активно коментують бійку у секонд-хенді
Українців обурила бійка у секонд-хенді
Українців обурила бійка у секонд-хенді
Користувачі припустили, що футболка дісталася чоловікові
Користувачі припустили, що футболка дісталася чоловікові
Користувачів бавить сварка в секонд-хенді
Користувачів бавить сварка в секонд-хенді
Українці припускають, що скоро таких бійок побільшає
Українці припускають, що скоро таких бійок побільшає

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які речі категорично не можна купувати у секонд-хенді та чому використані раніше речі можуть стати причиною нещастя.

Теги:
#Бійка #Відео #Секонд хенд
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