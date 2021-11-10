"Совсем озверели, животные!" Драка украинцев в секонд-хенде впечатлила сеть (видео)

Пользователи соцсетей возмутились тем, что жители нашей страны вынуждены драться за одежду в секонд-хенде

Сеть взорвало видео, на котором украинцы дерутся за футболку в секонд-хенде. Ролик появился практически одновременно в нескольких киевских и одесских пабликах "Х**вый Киев", "Kievmap" и "Одесса INFO" в Telegram, поэтому остается непонятным в каком городе это все происходило.

Молодые люди решили купить одну и ту же футболку и никто из них не хотел уступать вещь другому – каждый изо всех сил тянул ее к себе. Ситуацию решил мужчина, который решил разнять парней и вырвал футболку у них из рук. На видео не указано, купил или нет мужчина такую желанную для молодых людей вещь, но пользователи в комментариях неоднократно смеялись над тем, что пока парни дрались за обновку, она досталась мужчине.

Некоторые пользователи возмутились тем, что украинцы оказались в таком положении, что вынуждены воевать за вещи в секонд-хенде. Другие предположили, что если это качественная вещь, то, скорее всего, ее хотели купить для дальнейшей перепродажи в интернете.

Пользователи активно комментируют драку в секонд-хенде

Украинцев возмутила драка в секонд-хенде

Пользователи предположили, что футболка досталась мужчине

Пользователей забавляет ссора в секонд-хенде

Украинцы предполагают, что скоро таких драк станет больше

Напомним, "Телеграф" писал, какие вещи категорически нельзя покупать в секонд-хэнде и почему использованные ранее вещи могут стать причиной несчастья.