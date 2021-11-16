Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: могут быть опасны

Даже если поношенная вещь хорошо выглядит, вы не можете быть уверены в том, что она безопасна для вашего здоровья

За обновками в секонд-хенд ходят люди разного достатка: кто-то за дешевой одеждой, а кто-то – в поисках эксклюзивных брендовых вещей. Суеверные люди стараются не покупать вещи, которые могут быть заряжены плохой энергетикой. В то же время, есть множество других причин, почему не стоит покупать в "секонде" некоторые предметы личного пользования.

О том, каких покупок стоит избегать, пишет Insider.

Детские коляски и кроватки

В отличие от одежды, дефекты на детских кроватках, колясках и автомобильных креслах не всегда видны. Если магазин дает гарантию на проданный новый товар и отвечает за его качество, то секонд-хенды не отвечают за безопасность оборудования для детей

Головные уборы могут содержать вшей и инфекции

Покупатели головных уборов в секонд-хенде никогда не могут узнать о том, кто и как до них носил их. Поэтому, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Электрические приборы

Электроприборы, особенно старые, могут работать неправильно, поэтому их покупка может оказаться пустой тратой денег.

Детские игрушки

Детские мягкие игрушки могут переносить микробы из слюны, кожи и соплей. К тому же, они впитывают запахи, а также могут содержать клопов, плесень и другие аллергены.

Конечно, можно постирать большинство мягких игрушек в стиральной машине, но иногда этот процесс может принести больше вреда, чем пользы, изуродовав плюш, а микробы могут и дальше существовать на них.

Одежда в пятнах

Одежда в секонд-хендах часто может быть в пятнах, при чем в таких, которые вы вряд ли сможете вывести в домашних условиях.

Нижнее белье

Исключением может быть новое нижнее белье, которое продается в секонд-хенде с оригинальными ценниками. В противном случае, подобных покупок лучше избегать, ведь белье – очень индивидуальная вещь и если его уже кто-то носил, то на нем могут остаться бактерии, которые вызывают различные заболевания.

Это же правило касается и купальников.

Дождевики и резиновые сапоги

Непромокаемые куртки и резиновые сапоги не всегда долговечны. Плащи могут быть повреждены после стирки или после сильного дождя, а многие куртки со временем просто становятся менее водонепроницаемыми. Резиновые сапоги обычно изнашиваются через несколько сезонов.

Постельное белье

Подобно изношенной одежде и плюшевым игрушкам, использованные простыни, одеяла, полотенца и другое постельное белье могут быть заражены клопами и другими микробами. И, к сожалению, стирки таких предметов в горячей воде может оказаться недостаточно для их полной очистки.

Подержанная обувь

Если вы покупаете обувь в секонд-хенде, вы можете подвергнуть себя воздействию любого грибка или заболеваний кожи, которые были у предыдущего владельца.

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