У Бердянську школяр із російським хакером "мінували" школи через нерозділене кохання (відео)

Дитина пішла на відчайдушний крок через нерозділене кохання

У місті Запорізької області учня дев’ятого класу викрили у численних "мінуваннях" навчальних закладів. У такий незвичний спосіб підліток вирішив помститися за нерозділене кохання.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції у середу, 22 грудня, школяр одного з місцевих навчальних закладів, заручився підтримкою віртуального товариша з Росії та надсилав листи із погрозами про "замінування" адміністраціям шкіл.

Попередньо слідчим вдалося з'ясувати, що 15-річний підліток та російський хакер вимагали сплатити їм 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів.

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У поліції також зазначають, що згідно з результатами численних обстежень приміщень шкіл, а також територій навколо, жодного вибухового пристрою виявлено не було. Тож інформація щодо замінування була хибною.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання стосовно притягнення школяра та його батьків до кримінальної відповідальності.

За чинним законодавством такі дії можуть бути покарані строком позбавлення волі до 8 років.

Також перевіряються факти ймовірної причетності громадянина Росії до інших подібних злочинів на території Запорізької області.

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