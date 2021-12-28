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Коронавірус та отруєння: на Харківщині вихованці дитсадка масово звертаються за допомогою лікарів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У дитсадку на Харківщині діти масово поскаржилися на погане самопочуття Новина оновлена 28 грудня 2021, 16:41
У дитсадку на Харківщині діти масово поскаржилися на погане самопочуття

Малеча госпіталізована до медичного закладу із симптомами отруєння

В одному з дошкільних дитячих закладів освіти у Харківській області зафіксовано масове отруєння вихованців. П'ятеро дітей госпіталізували до лікарні у вкрай ослабленому стані, ба більше — четверо з них мають підозру на коронавірус.

Як у вівторок, 28 грудня, повідомила пресслужба "Харківського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ", інцидент трапився у дитячому садочку, розташованому у селищі міського типу Новопокровка, що в Чугуївському районі.

Згідно з наявною інформацією, упродовж терміну з 24 по 28 грудня, у вихованців навчального закладу почали проявлятися симптоми отруєння: у дітей піднялася висока температура, пронос, блювота та сильна слабкість. Усі вони були госпіталізовані до лікарні, де після огляду медики поставили попередній діагноз "гастроентероколіт".

Зазначається також, що у чотирьох з п'яти захворілих є підозра на коронавірус (COVID-19).

Зараз у закладі проводиться низка протиепідеміологічних заходів: дезінфекція, обстеження контактних осіб, відбір проб питної води тощо.

Також за фактом масового отруєння малолітніх розпочато розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області після перегляду хокейного матчу десятеро дітей звернулися до лікарні через сильні симптоми отруєння. Як було встановлено згодом, усі неповнолітні отруїлися невідомої речовиною, яку вживали під час перегляду гри.

Теги:
#Отруєння #Харківська область #Дитсадок #Діти #Covid-19
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