Коронавірус та отруєння: на Харківщині вихованці дитсадка масово звертаються за допомогою лікарів

Малеча госпіталізована до медичного закладу із симптомами отруєння

В одному з дошкільних дитячих закладів освіти у Харківській області зафіксовано масове отруєння вихованців. П'ятеро дітей госпіталізували до лікарні у вкрай ослабленому стані, ба більше — четверо з них мають підозру на коронавірус.

Як у вівторок, 28 грудня, повідомила пресслужба "Харківського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ", інцидент трапився у дитячому садочку, розташованому у селищі міського типу Новопокровка, що в Чугуївському районі.

Згідно з наявною інформацією, упродовж терміну з 24 по 28 грудня, у вихованців навчального закладу почали проявлятися симптоми отруєння: у дітей піднялася висока температура, пронос, блювота та сильна слабкість. Усі вони були госпіталізовані до лікарні, де після огляду медики поставили попередній діагноз "гастроентероколіт".

Зазначається також, що у чотирьох з п'яти захворілих є підозра на коронавірус (COVID-19).

Зараз у закладі проводиться низка протиепідеміологічних заходів: дезінфекція, обстеження контактних осіб, відбір проб питної води тощо.

Також за фактом масового отруєння малолітніх розпочато розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області після перегляду хокейного матчу десятеро дітей звернулися до лікарні через сильні симптоми отруєння. Як було встановлено згодом, усі неповнолітні отруїлися невідомої речовиною, яку вживали під час перегляду гри.