Укр

Коронавирус и отравление: на Харьковщине воспитанники детсада массово обращаются за помощью врачей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В детском саду на Харьковщине дети пожаловались на плохое самочувствие Новость обновлена 28 декабря 2021, 16:41
В детском саду на Харьковщине дети пожаловались на плохое самочувствие

Малыши госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами отравления

В одном из дошкольных детских учебных заведений в Харьковской области зафиксировано массовое отравление воспитанников. Пятеро детей госпитализировали в больницу в крайне ослабленном состоянии, более того — четверо из них имеют подозрение на коронавирус.

Как во вторник, 28 декабря, сообщила пресс-служба "Харьковского центра контроля и профилактики болезней Минздрава", инцидент произошел в детском саду, расположенном в поселке городского типа Новопокровка, что в Чугуевском районе.

Согласно имеющейся информации, в период с 24 по 28 декабря у воспитанников учебного заведения начали проявляться симптомы отравления: у детей поднялась высокая температура, появился понос, рвота и сильная слабость. Все они были госпитализированы в больницу, где после осмотра медики поставили предварительный диагноз "гастроэнтероколит".

Отмечается также, что у четырех из пяти заболевших есть подозрение на коронавирус (COVID-19).

Сейчас в учреждении проводится ряд противоэпидемиологических мероприятий: дезинфекция, обследование контактных лиц, отбор проб питьевой воды и другие.

Также по факту массового отравления малолетних воспитанников начато расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области после просмотра хоккейного матча десять детей обратились в больницу из-за сильных симптомов отравления. Как было установлено впоследствии, все несовершеннолетние отравились неизвестным веществом, которое они употребляли во время просмотра игры.

Теги:
#Отравление #Харьковская область #Детсад #Діти #Covid-19
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