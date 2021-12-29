Запалили свічку: у поліції розповіли, через що стався вибух у лікарні на Прикарпатті

Після смерті ковідного пацієнта співробітник лікарні запалив свічку, після чого сталося непередбачуване

Правоохоронці оприлюднили попередні результати розслідування вибуху та пожежі в Косівській лікарні Івано-Франківської області, де у вогні загинуло троє пацієнтів реанімації ковідного відділення та ще троє людей постраждали.

За інформацією МВС України, трагедія сталася через людський фактор — зневагу до правил безпеки. Правоохоронці кажуть, що у реанімаційному відділенні повітря було перенасичене киснем, оскільки одночасно працювало 5 концентраторів. Цей фактор не врахував один із співробітників лікарні, який після смерті пацієнта від коронавірусу того вечора запалив у відділенні заупокійну свічку. Копи вважають, що через контакт відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у палаті миттєво сталися вибух і пожежа: загорілося обладнання, тканина та інші предмети.

На момент виходу новини розслідування ще триває, а у лікарнях борються за життя трьох пацієнтів, які постраждали від інфікування вірусом та вогню.

Нагадаємо, що трагедія сталася увечері 28 грудня. "Телеграф" публікував відео, на якому видно наслідки стихії: згорілі палати та вибите скло. За словами очевидця, один із лікарів отримав опіки дихальних шляхів, але, незважаючи на це, зумів винести свого пацієнта на свіже повітря.