Рус

"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
192
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:21
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей

Очевидець каже, що медики рятували пацієнтів, ризикуючи своїм життям

У поліції Івано-Франківської області розповіли подробиці смертельної пожежі в реанімації Косівської центральної районної лікарні, де стався вибух, а потім почалася пожежа. Вогонь забрав життя трьох людей, коронавірус — ще одного пацієнта. Крім того, троє людей постраждали та направлені до лікарні Івано-Франківського обласного центру.

У поліції кажуть, що на місце о 21:20 відразу після дзвінка про НП прибули і рятувальники, і правоохоронці. Перші оперативно загасили вогонь та евакуювали пацієнтів. Копи ж розслідують трагедію, у якій загинули люди у реанімації.

Крім того, один із місцевих жителів опублікував відео, на якому видно наслідки стихії: згорілі палати та вибите скло. За словами чоловіка, один із лікарів отримав опіки дихальних шляхів, але, незважаючи на це, зумів винести свого пацієнта на свіже повітря.

Пожежа у Косівській лікарні

Нагадаємо, раніше смертельна пожежа сталася у готелі під Вінницею, де ночувало понад півсотні дітей. Тоді загинула молода дівчина, а ще один постраждалий згодом помер у лікарні.

Теги:
#Пожежа #Івано-Франківськ #Вибух #Коронавірус #Івано-Франківщина
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)