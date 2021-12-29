"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
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Очевидець каже, що медики рятували пацієнтів, ризикуючи своїм життям
У поліції Івано-Франківської області розповіли подробиці смертельної пожежі в реанімації Косівської центральної районної лікарні, де стався вибух, а потім почалася пожежа. Вогонь забрав життя трьох людей, коронавірус — ще одного пацієнта. Крім того, троє людей постраждали та направлені до лікарні Івано-Франківського обласного центру.
У поліції кажуть, що на місце о 21:20 відразу після дзвінка про НП прибули і рятувальники, і правоохоронці. Перші оперативно загасили вогонь та евакуювали пацієнтів. Копи ж розслідують трагедію, у якій загинули люди у реанімації.
Крім того, один із місцевих жителів опублікував відео, на якому видно наслідки стихії: згорілі палати та вибите скло. За словами чоловіка, один із лікарів отримав опіки дихальних шляхів, але, незважаючи на це, зумів винести свого пацієнта на свіже повітря.
Нагадаємо, раніше смертельна пожежа сталася у готелі під Вінницею, де ночувало понад півсотні дітей. Тоді загинула молода дівчина, а ще один постраждалий згодом помер у лікарні.
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