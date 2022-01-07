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В Україні археологи відсканували череп молодого чоловіка Висоцької культури: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Тернополі вивчають череп за допомогою апарату МРТ
У Тернополі вивчають череп за допомогою апарату МРТ

Дослідження проводили в одній з клінік міста

У Тернополі дослідники просканували стародавній людський череп віком до трьох тисяч років на комп'ютерному томографі.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі розмістив керівник тернопільського Залозецького музею Василь Ільчишин.

У публікації археолога зазначається, що останки людини було виявлено ще у 2011 році неподалік села Мильне.

Проведення розкопок у селі Мильне
Проведення розкопок у селі Мильне

Під час проведення магнітно-резонансної томографії, яку представники музею проводили спільно з медиками, вдалося отримати унікальне 3D-зображення. За допомогою нього згодом можна буде відтворити вигляд обличчя давньої людини, яка проживала близько 3 тисяч років тому.

Дослідження антропологічного матеріалу, знайденого на Тернопільщині
Дослідження антропологічного матеріалу, знайденого на Тернопільщині

Попередньо археологам вдалося встановити, що череп належав чоловікові приблизно 20-25 років.

Дослідження черепу на комп`ютерному томографі
Сканування черепа у 3D вимірі

Відзначимо, що Висоцька археологічна культура, яка була відкрита у 1895 році Ісидором Шараневичем, датується 1100-600 роками до нашої ери. Її представники займали невелику територію у сучасній Тернопільській області та частково на Львівщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Єгипті археологи виявили незвичайні мумії чоловіка та жінки із золотими злитками замість язиків. Вчені припускають, що пара була пов'язана сімейними тенетами, адже їх гробниці були розташовані впритул одна до одної.

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#Тернопіль #Дослідження #Наука #Череп #Археолог
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