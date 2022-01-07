На Харківщині п'яний чоловік всадив ніж у спину падчериці і спробував накласти на себе руки (фото)

Неадекват всадив лезо ножа прямо в спину жінці

У четвер, 6 січня, в одному з населених пунктів Харківської області жителька приватного будинку знайшла неподалік свого обійстя тіло жінки із встромленим у спину ножем. Про що одразу повідомила правоохоронців.

Як повідомили у пресцентрі Національної поліції, інформація щодо жахливої знахідки, яку виявила жителька села Андріївка, надійшла на спецлінію "102" близько о 22:40 години.

По прибуттю на виклик правоохоронці встановили, що до травмування жінки може бути причетним 52-річний житель одного з сусідніх будинків, які вже неодноразово потрапляв в поле зору поліції та навіть був судимий за тяжкий злочин.

Як попередньо з'ясувалося інцидент трапився у Святвечір, коли родина влаштувала посиденьки та розпивала спиртні напої. В якийсь момент між родичами виник конфлікт, в результаті якого чоловік посварився з донькою співмешканки. Раптово чоловік вхопив ножа та встромив його в спину 22-річної дівчини.

Усвідомивши, що скоїв, зловмисник спробував накласти на себе руки, але його вчасно зупинили.

Чоловік ледь не вбив доньку своєї співмешканки

Правоохоронці затримали підозрюваного та відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження згідно з частинами 1-ю та 2-ю статті 115 щодо замаху на умисне вбивство.

Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові близько тижня намагаються встановити місце знаходження безвісно зниклої жінки. 41-річна Наталія Ковальова зникла по дорозі додому ще 1 січня. Дотепер жодної звістки про харків'янку немає.