На Харківщині п'яний чоловік всадив ніж у спину падчериці і спробував накласти на себе руки (фото)
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Неадекват всадив лезо ножа прямо в спину жінці
У четвер, 6 січня, в одному з населених пунктів Харківської області жителька приватного будинку знайшла неподалік свого обійстя тіло жінки із встромленим у спину ножем. Про що одразу повідомила правоохоронців.
Як повідомили у пресцентрі Національної поліції, інформація щодо жахливої знахідки, яку виявила жителька села Андріївка, надійшла на спецлінію "102" близько о 22:40 години.
По прибуттю на виклик правоохоронці встановили, що до травмування жінки може бути причетним 52-річний житель одного з сусідніх будинків, які вже неодноразово потрапляв в поле зору поліції та навіть був судимий за тяжкий злочин.
Як попередньо з'ясувалося інцидент трапився у Святвечір, коли родина влаштувала посиденьки та розпивала спиртні напої. В якийсь момент між родичами виник конфлікт, в результаті якого чоловік посварився з донькою співмешканки. Раптово чоловік вхопив ножа та встромив його в спину 22-річної дівчини.
Усвідомивши, що скоїв, зловмисник спробував накласти на себе руки, але його вчасно зупинили.
Правоохоронці затримали підозрюваного та відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження згідно з частинами 1-ю та 2-ю статті 115 щодо замаху на умисне вбивство.
Досудове розслідування триває.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові близько тижня намагаються встановити місце знаходження безвісно зниклої жінки. 41-річна Наталія Ковальова зникла по дорозі додому ще 1 січня. Дотепер жодної звістки про харків'янку немає.
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