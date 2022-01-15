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Під Ужгородом два автомобілі не поділили дорогу: постраждали 7 людей, троє з них – діти (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автокатастрофа на виїзді з Перечина Новина оновлена 15 січня 2022, 15:53
Автокатастрофа на виїзді з Перечина

Одну з травмованих пасажирок довелося діставати з розбитого авто за допомогою спецінструментів

У суботу, 15 січня, на автодорозі в місті Перечин сталася аварія, в результаті якої травмувалися семеро людей, троє з них — це діти.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, автопригода відбулась на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" приблизно об 11-ій годині дня.

Попередньо встановлено, що на виїзді з міста зіштовхнулися Land Rover та BMW. Унаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалися четверо дорослих та троє дітей. Усі є жителями міста Ужгорода та району.

Усіх постраждалих з місця ДТП госпіталізували до найближчого медичного закладу, де вони перебувають під пильним наглядом медиків.

Також зазначається, що рятувальникам Служби "101" довелося застосовувати спецінструмент, аби вивільнити одну з травмованих пасажирок, яку затисло конструкціями авто.

На трасі в Закарпатській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими
На трасі в Закарпатській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими

Надзвичайники закликають учасників дорожнього руху бути максимально обережними та невпинно дотримуватися встановлених правил на автошляхах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на автодорозі в столиці сталася жахлива смертельна аварія, в результаті якої транспортний засіб налетів на відбійник. Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна — сильно травмувалася.

Теги:
#ДТП #Аварія #Закарпатська область #ДСНС #Перечин
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