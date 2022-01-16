Мер Славського відповів з приводу жахливого сервісу, але йому знову дісталося

Очільник Славського на 90% погодився з критикою журналіста, однак зазначив і про позитивні зміни.

Після критики українського гірськолижного курорту у смт Славське (Львівська область), яке журналіст Майкл Щур назвав пам'ятником жлобству і доїнню туристів, у мережі вже кілька днів не вщухає дискусія. Виправдовуватися за такий стан речей довелося селищному голові Володимиру Безі, однак йому черговий раз дісталося від українців.

Так, у коментарі виданню "Главком" Бега у відповідь на звинувачення Щура зазначив, що його критика на 90% була слушною. При цьому очільник Славського засмутився, що журналіст не помітив новозбудовані десятки кілометрів доріг, тротуарів, відремонтованих стадіонів, церков та інших об’єктів інфраструктури.

За словами Володимира Беги, Майкл Щур зробив неправильний вибір приватного готелю, чим і зіпсував собі відпочинок.

"Ми знаємо проблеми "Захара Беркута", ми знаємо, що на їхньому підйомнику застрягали люди. Є на це компетентні органи, які можуть закривати ті, чи інші об’єкти… Яким би не був цей "Захар Беркут", але туди кожного дня приїздять сотні людей, які користуються тими послугами. Закрити легше всього, це неправильно. Потрібно дати альтернативу", — заявив мер Славського.

Коментар селищного голови обурив користувачів мережі. Зокрема, у частині, де він говорить про будівництво та ремонт місцевих церков.

Українці нагадали Володимиру Безі знищення старовинної фрески у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, де старовинний розпис замінили на кухонні кахлі. У цій справі було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 – знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Такий вигляд мала оригінальна фреска у церкві Славського. Фото: Андрій Салюк

А так церква виглядає після ремонту. Фото: Андріан Кліщ

Нагадаємо, що 13 січня у скандал потрапив елітний готель Gold Palace на гірськолижному курорті Буковель, де туристів побив персонал за зауваження про несмачну їжу. У справу довелося втручатися правоохоронцям та медикам.