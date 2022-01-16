Мэр Славского ответил по поводу ужасного сервиса, но ему снова досталось

Глава Славского на 90% согласился с критикой журналиста, однако отметил и положительные изменения.

После критики украинского горнолыжного курорта в пгт Славское (Львовская область), которое журналист Майкл Щур назвал памятником жлобству и дойке туристов, в сети уже несколько дней не утихает дискуссия. Оправдываться за такое положение вещей пришлось поселковому голове Владимиру Беге, однако ему в очередной раз досталось от украинцев.

Так, в комментарии изданию "Главком" Бега в ответ на обвинения Щура отметил, что его критика на 90% была правильной. При этом глава Славского расстроился, что журналист не заметил новые десятки километров дорог, тротуаров, отремонтированных стадионов, церквей и других объектов инфраструктуры.

По словам Владимира Беги, Майкл Щур сделал неправильный выбор частного отеля, чем испортил себе отдых.

"Мы знаем проблемы "Захара Беркута", мы знаем, что на их подъемнике застряли люди. Есть на это компетентные органы, которые могут закрывать те или иные объекты… Каким бы ни был этот "Захар Беркут", но туда каждый день приезжают сотни людей, пользующихся этими услугами. Закрыть легче всего, это неправильно. Нужно дать альтернативу", — заявил мэр Славского.

Комментарий поселкового головы возмутил пользователей сети. В частности, где он говорит о строительстве и ремонте местных церквей.

Украинцы напомнили Владимиру Беге уничтожение старинной фрески в церкви Успения Пресвятой Богородицы, где старинную роспись заменили на кухонный кафель. В этом деле было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 298 – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.

Так выглядела оригинальная фреска в церкви Славского. Фото: Андрей Салюк

А так церковь выглядит после ремонта. Фото: Андриан Клещ

Напомним, что 13 января в скандал попала элитная гостиница Gold Palace на горнолыжном курорте Буковель, где туристов избил персонал за замечания о невкусной еде. В дело пришлось вмешиваться полиции и медикам.