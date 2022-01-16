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На скандальному курорті в Карпатах травмувалося п’ятеро лижників за день

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Усіх потерпілих довелося спускати з траси рятувальникам Новина оновлена 16 січня 2022, 12:46
Усіх потерпілих довелося спускати з траси рятувальникам

Практично всі травмовані — діти

У суботу, 15 січня, одразу п’ятеро відпочиваючих на гірськолижному курорті Славське у Карпатах отримали різні травми безпосередньо на лижній трасі. Як відомо, саме це селище потрапило під шквал критики після публікації Майкла Щура, де він назвав місцевий сервіс спробою викачати з туристів гроші.

Інформацію про постраждалих повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Львівщини.

Четверо із п’ятьох постраждалих є неповнолітніми.

Так, на горі Тростян каліцтва отримали 14-річний підліток та 8-річна дитина.

Ще двоє травмованих чекали на свою допомогу на горі Високий Верх. Одним із постраждалих виявилася дитина 2016 року народження.

Також 14-річного підлітка довелося спускати рятувальникам із гори Політехнік.

Зазначимо, що першу медичну допомогу всім туристам було надано ще безпосередньо на лижній трасі. Потім, після безпечного спуску, їх було доставлено до рук медикам.

Рятувальники наголосили, що однією з головних причин травмування на трасах є перевищення швидкості та відсутність спеціального захисного спорядження. До того ж не варто нехтувати технікою безпеки та кататися без спеціального попереднього навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на критику українців спробував відреагувати селищний голова Славського. Незважаючи на всі аргументи, наведені Володимиром Бігою, він лише отримав більше критики на адресу курорту.

Теги:
#Туризм #Карпати #Відпочинок #Гірськолижний курорт #Лижники #Славське
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