Укр

На оскандалившемся курорте в Карпатах травмировалось пятеро лыжников за день

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Всех потерпевших пришлось спускать с трассы спасателям Новость обновлена 16 января 2022, 12:46
Всех потерпевших пришлось спускать с трассы спасателям

Практически все получившие травму — дети

В субботу, 15 января, сразу пятеро отдыхающих на горнолыжном курорте Славское в Карпатах получили различные травмы непосредственно на лыжной трассе. Как известно, именно этот поселок попал под шквал критики после публикации Майкла Щура, где он назвал местный сервис попыткой выкачать из туристов деньги.

Информацию о пострадавших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Львовской области.

Четверо из пятерых пострадавших являются несовершеннолетними.

Так, на горе Тростян увечья получили 14-летний подросток и 8-летний ребенок.

Еще двое травмированных ждали своей помощи на горе Высокий Верх. Одним из пострадавших оказался ребенок 2016 года рождения.

Также 14-летнего подростка пришлось спускать спасателям с горы Политехник.

Отметим, что первая медицинская помощь всем туристам была оказана еще непосредственно на лыжной трассе. Затем, после безопасного спуска, они были доставлены в руки медикам.

Спасатели подчеркнули, что одной из главных причин травмирования на трассах является превышение скорости и отсутствие специального защитного снаряжения. К тому же не стоит пренебрегать техникой безопасности и кататься без специального предварительного обучения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на критику украинцев попытался отреагировать поселковый председатель Славского. Несмотря на все аргументы, приведенные Владимиром Бегой, он лишь получил больше критики в адрес курорта.

Теги:
#Туризм #Карпаты #Отдых #Горнолыжный курорт #Лыжники #Славское
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