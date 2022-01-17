На гірськолижному курорті у Карпатах масово отруїлися туристи: подробиці

У деяких хворих медики діагностували гастроентероколіт.

У Карпатах на одному з гірськолижних курортів під назвою "Мигово", що у Чернівецькій області, зафіксували масове отруєння людей. На погане самопочуття та блювоту поскаржилися 16 громадян — усі вони були відвідувачами ресторану у селі Мигове.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, сигнал про масове отруєння надійшов в обласний центр контролю профілактики хвороб при МОЗ у неділю, 16 січня.

Про ознаки отруєння повідомили двоє осіб, яких довелося екстрено госпіталізувати. Лікарі поставили діагноз "гастроентероколіт".

Протягом доби зі скаргами на погане самопочуття та блювоту до медзакладів у селі Мигове звернулися ще 14 осіб. Як з’ясувалося, всі отруєні харчувалися у ресторані "Гетьман", який знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області.

На місце події відразу виїхали фахівці, щоб провести епідрозслідування. Зараз вони з'ясовують фактори передачі, обставини та джерела збудника захворювання.

Додамо, що ресторан "Гетьман" у селищі Мигове знаходиться за адресою пров. Гірськолижний, 1. Заклад громадського харчування розташований за кілька кілометрів від гірськолижного туристичного комплексу "Мигово".

Заклад знаходиться неподалік гірськолижного курорту "Мигово"

За даними сайту Tripsdvisor, заклад громадського харчування має рейтинг 4,5 бали та кілька схвальних відгуків від відвідувачів. До слова, більшість з них були задоволені рівнем обслуговування та смаком страв у ресторані.

Відгуки відвідувачів про ресторан "Гетьман" досить позитивні

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