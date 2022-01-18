З ночі приморозить: де буде найхолодніше вранці на Водохреще в Україні

Синоптики повідомили, як зміниться погода

Найближчими днями вітер в українських регіонах послабне, але мороз відступати поки що не планує. Навпаки, в більшій частині України на Водохреща знову похолоднішає і стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів. Вже після свята синоптики все ж пророкують потепління.

Як повідомляє український гідрометцентр, у середу, 19 січня, на заході та на півдні очікується незначна хмарність. Удень в більшості населених пунктів буде сонячно. На сході та в центрі ймовірні опади у вигляді невеликого снігу. Морози посиляться. Жителям західних областей варто готуватися до нічного морозу від -2 до -10 градусів, а от жителям північного сходу — до -5…і -11 градусів. Удень там буде трошки тепліше — від -4 до -8 градусів.

Найхолоднішу погоду в середу синоптики обіцяють на півночі, північному сході та на сході — від -3 до -7 градусів. Решта територій — -2…+1 градусу.

Прогноз погоди на 19 січня

У четвер, 20 січня, в Україні потеплішає, хоча й потужні нічні морози нікуди не дінуться. На Сумщині, Харківщині, Донеччині та у Луганській області в цей день очікується від 8 до 14 градусів із мінусовою позначкою.

Удень в більшості регіонів температура повітря прогріється до -1…+1 градусу, на північному сході прохолодніше — від -2 до -8 градусів, а на півдні — до 2…4 градуси тепла.

Прогноз погоди на 20 січня

В останній робочий день тижня, 21 січня, в Україні буде хмарно. В більшості областей ймовірні опали у вигляді снігу або мокрого снігу.

Удень в західних та північних областях буде -2…-4 градуси, у центральних та на сході передбачається -1…+1, а от на півдні найтепліше — від +1 до +4 градусів.

Прогноз погоди на 21 січня

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко, на Водохреща найсильніші морози очікуються на північному сході, де стовпчики термометрів впадуть до -10…-15 градусів.

Удень в переважній кількості областей -2…-5 градусів, а от на Полтавщині, Сумщині та Харківщині від -5 до -8 градусів.

Прогноз погоди на ранок 19 січня в Полтаві

Прогноз погоди на ранок 19 січня в Сумах

Прогноз погоди на ранок 19 січня в Харкові

Опадів завтра синоптик не передбачає. Лише у східній частині країни залітатиме сніг.

На дорогах сильна ожеледиця.

Карта повітряних мас

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