У Кременчуці масштабна пожежа у багатоповерхівці забрала життя трьох людей (фото)

В результаті надзвичайної події загинуло три людини

У п'ятницю, 21 січня, в одному з багатоповерхових будинків у місті Кременчук сталася масштабна пожежа. На ліквідацію надзвичайної події було залучено півсотні рятувальників.

Як повідомляють у пресцентрі Державної служби з надзвичайних подій, займання в одній з квартир, розташованій на четвертому поверсі багатоповерхового будинку по вулиці Чумацький шлях, виявили близько 20-ї години вечора.

По прибуттю на виклик, бійцям ДСНС довелося використовувати апарати для захисту дихання та зору, адже в помешканні спостерігалося сильне задимлення.

Пожежа у багатоповерховому бидинку

Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі, оздоблення стін та вікна, вхідні двері тамбуру двох квартир, електролічильники чотирьох квартир, кабельні дроти на 4,5,6 та 7 поверхах, а також пошкодити двері до ліфтової шахти.

Завдяки спільним злагодженим діям пожежників та жителів вказаного будинку, вдалося врятувати життя чотирьом людям, двоє з них — дітки. Надзвичайники зняли їх за допомогою автодрабини.

Також з квартир під'їзду, де виникла пожежа, евакуювали ще 30 мешканців. Під час розвідки у квартирі, де було виявлено осередок, знайшли її власницю без ознак життя. А у квартирі на дев'ятому поверсі було виявлено тіла ще двох людей — чоловіка та жінки. Причину загибелі подружжя встановлюють, але попередньо — вони отруїлися продуктами горіння.

Повна ліквідація пожежі тривала до 22-ї години вечора.

Жителів багатоповерхівки довелося евакуювати за допомогою автодрабини

Остаточну причину загоряння в багатоповерхівці поки що називати не поспішають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у харківському Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого почалася пожежа. Загоряння виявили на території горищного приміщення. На щастя, травмованих або загиблих в результаті надзвичайної пожежі не виявлено.