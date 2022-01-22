В Кременчуге масштабный пожар в многоэтажке унес жизни трех человек (фото)

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека

В пятницу, 21 января, в одном из многоэтажных домов в городе Кременчуг произошел масштабный пожар. На ликвидацию чрезвычайного происшествия были привлечены полсотни спасателей.

Как сообщают в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным событиям, возгорание в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже многоэтажного дома по улице Млечный путь, обнаружили около 20 часов вечера.

По прибытию на вызов бойцам ГСЧС пришлось использовать аппараты для защиты дыхания и зрения, ведь в доме наблюдалось сильное задымление.

Пожар в многоэтажном доме

Огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода, бытовую технику, мебель, отделку стен и окна, входную дверь тамбура двух квартир, электросчетчики четырех квартир, кабельные провода на 4,5,6 и 7 этажах, а также повредить дверь в лифтовую шахту.

Благодаря общим слаженным действиям пожарных и жителей указанного дома удалось спасти жизнь четырем людям, двое из них — дети. Спасатели сняли их с помощью автолестницы.

Также из квартир подъезда, где возник пожар, были эвакуированы еще 30 жителей. Во время разведки в квартире, где было обнаружено возгорание, нашли ее владелицу без признаков жизни. А в квартире на девятом этаже обнаружили тела еще двух человек — мужчины и женщины. Причину гибели супругов устанавливают, но предварительно — они отравились продуктами горения.

Полная ликвидация пожара продолжалась до 22 часов вечера.

Жителей многоэтажки пришлось эвакуировать с помощью автолестницы

Окончательную причину возгорания в многоэтажке пока называть не спешат.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в харьковском Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого начался пожар. Возгорание было обнаружено на территории чердачного помещения. К счастью, травмированных или погибших в результате чрезвычайного пожара не обнаружено.