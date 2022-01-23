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Спецназівець врятував підлітка від смерті та отримав нагороду: подробиці (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Чоловікові вручили орден
Чоловікові вручили орден

Так зробив би кожен, вважає співробітник Служби безпеки.

Спецназівець із СБУ, який врятував підлітка у грудні 2021 року, отримав орден "За заслуги" 2 ступеня.

Про це повідомляє CBN.

Чоловік служить у спецпідрозділі "Альфа". Спецназівець із позивним "Тренер", приїхав у гості до батьків у невелике місто на Кіровоградщині. Коли він ішов вулицею, почув крики про допомогу. 15-річний Костянтин Бращенко допомагав своєму сусідові в обробці городу, коли його ногу затягло у культиватор і вона потрапила під диск. Хлопчику перебило артерію і міг би стекти кров’ю без своєчасної допомоги.

"Я вважаю, що кожен би вчинив так, як я. Нога була у жахливому стані, була сильна втрата крові ", — розповів спецназівець.

Тренер мав з собою джгут-турнікет — він зупинив їм кровотечу, потім зафіксував ногу. Вона була зламана у чотирьох місцях. Щоб урятувати дитину, спецназівець розібрав агрегат. Коли прибули медики — поїхав із хлопцем до лікарні. Медики перелили хлопцеві кров, провели дві операції – встановили йому в ногу залізну пластину.

Тренер та врятований підліток продовжують спілкуватися, спецназівець подарував йому новий телефон, а управління СБУ Кіровоградської області допомагає з лікуванням та реабілітацією після того, як залізну пластину дістануть із ноги.

Раніше "Телеграф" писав про молодого офіцера української армії, який врятував свого підлеглого, закривши собою під час вибуху гранати.

Теги:
#СБУ #Орден #Спецназ #Підліток
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