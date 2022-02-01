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"Нехай звикає": 44-річний чоловік розбещував 6-річну доньку на Сумщині

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Чоловіка судитимуть Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:57
Чоловіка судитимуть

Інцидент стався у Конотопському районі.

На Сумщині п’яний батько розбещував шестирічну доньку. При цьому він заявив, що дівчинка має звикати, і страшного в цьому нічого немає.

Про це повідомляє прокуратура регіону.

Розслідуванням дій 44-річного чоловіка займався Конотопський райвідділ поліції. За їхніми даними, чоловік був п’яний, зняв одяг зі своєї шестирічної доньки та вчинив розпусні дії сексуального характеру. Його перервали знайомі, що увійшли до кімнати. У відповідь на їхні зауваження він і заявив, що "жахливого нічого немає, нехай звикає", — сказано в повідомленні.

Обвинувальний акт уже направлено до суду. До нього чоловіка утримуватимуть під вартою.

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію в Кам’янській Дніпропетровській області, де батько продовжував наруги над своїми трьома дочками десять років. Він погрожував їм голодом і дитбудинком, щоб вони мовчали. Молодшій було лише шість років.

У Росії жертвами батьків-педофілів стали двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Вони піддавалися згвалтуванню шість років, а їхні батьки записували знущання на відео.

Теги:
#Сумська область #Дитина #Батько #Розпусні дії
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