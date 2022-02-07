"Велике будівництво": у Хмельницькому встановили надсучасне обладнання для променевої терапії

До цього дня лікування здійснювалося на обладнанні 70-х років

Хмельницький протипухлинний центр отримав надсучасне обладнання для променевої терапії – лінійний прискорювач Halcyon, що стало можливим завдяки впровадженню програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Хмельницька ОДА.

Лінійний прискорювач – це устаткування, яке дозволяє з високою точністю діяти саме на хворі клітини та зменшити променеве навантаження на пацієнта, а тому використовується у складних випадках пухлин мозку, легень, молочної залози, а також в онкогематології.

До переоснащення лікувальної кімнати для дистанційної променевої терапії пацієнтам надавали допомогу на обладнанні 70-х років минулого століття. Тепер 1,5-1,8 тисяч онкохворих зможуть щороку отримувати терапію за найсучаснішими методами.

Враховуючи, що подібних апаратів в Україні небагато (загалом 20, з яких лише 7 – державні), фахівці Хмельницького протипухлинного центру зможуть допомогти ще й пацієнтам із сусідніх областей. А це, у свою чергу, ще більше врятованих життів.

Голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій зауважив, що реконструкція лікувальної кімнати для дистанційної променевої терапії обійшлася у 9,68 млн грн коштів Державного фонду регіонального розвитку та 1,26 млн грн з обласного бюджету. А на придбання системи лінійного прискорювача було витрачено 32 млн грн з обласного бюджету та 18 млн гривень – власних коштів медичного закладу.

За кількістю онкологічних хворих, які помирають щорічно (до 2,5 тисяч) Хмельницька область входить до десятки областей з найвищим рівнем смертності від раку.

Найновіше устаткування – на зразок лінійного прискорювача – дозволяє значно скоротити час дії на пухлину, а також не вимагає повної нерухомості пацієнта, наприклад, затримки дихання при опроміненні пухлини, локалізованої в легенях.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував на 2022 рік старт реконструкції 48 обласних лікарень та будівництво вертолітних майданчиків при 29 медичних закладах.