Українцям пропонують "забути про жах громадянської війни": дивна реклама викликала ажіотаж у мережі

Тим часом у разі вторгнення військ РФ в Україну, Мелітополь опиниться під ударом

У Мелітополі Запорізької області магазин товарів для дому пропонує своїм покупцям "сховатися від жахів громадянської війни" за їхніми шторами та тюлями. На дивну рекламку магазину, що торгує фіранками, звернула увагу місцева журналістка Юлія Ольховська. Юлія, яка багато разів писала матеріали про учасників бойових дій, як тих, що повернулися з війни, так і загиблих, про волонтерів та допомогу, яку надавали бійцям на фронті, особисто передавала туди подарунки й навіть їздила в передові частини, була вражена, побачивши згадку про громадянську війну.

Пост подиву рекламною пропозицією

Залучаючи знижками та акціями, власники магазину зверталися до потенційних покупців:

"Панове, штори ВікОн…

За ними відпочиваєш душею.

Забуваєш про всі жахіття громадянської війни.

Адже наші поранені душі так прагнуть спокою...".

Теоретично, можна було б припустити, що йдеться про Громадянську війну 1917-1923 років, особливо якщо врахувати заклик до "панів". Але свіжість агітки видавала чудова якість поліграфічної продукції.

Реклама для роздумів

Пост із цитатою з рекламки викликав обурення земляків: "Фу!", "Наші поранені душі так прагнуть спокою". Потенційні суїцидники", "А де роздавали це неподобство? Хочу завтра взяти…. на пам’ятник" (і це найпристойніші коментарі).

Реакція земляків

"У країні 8 років війна з Росією і тільки в Мелітополі, у магазині штор – громадянська! – так прокоментувала "Телеграфу" рекламний листок запорізька волонтерка Олена Ярошенко. – Може, ми чогось не знаємо? Штори оголосили війну гардинам чи ламбрекенам на території одного конкретного магазину?, А, вірніше, може це в голові у власника "громадянська" війна? У той час як Росія збільшує свою присутність на кордоні України, на Донбас відправляє все нові колони зі зброєю та орками???"

Олена висловила сподівання, що місцеві ветерани АТО/ООС познайомляться із власником та зроблять "контрольну закупівлю". "А військовому комісару запропонувала б підписати з власником контракт на його службу… Хоча б у теробороні — треба ж із чогось починати!"

А ось бізнес-тренер та маркетинговий консультант Надія Серських зауважила, що цей зразок рекламного матеріалу порушує норми чинного законодавства (Закону України "Про рекламу"). "По-перше, мовою реклами є державна мова. По-друге, недобросовісна реклама забороняється, а в цьому випадку, на мій погляд, має місце саме недобросовісна реклама, тобто, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, неправдивості, двозначності, перебільшення, замовчування… І, по-третє, ця реклама не враховує особливу чутливість дітей — слово "війна" в умовах військової загрози та повідомлення про мінування шкіл – у такій рекламі згадуватися не повинно".

Мелітопольські активісти вирішили взяти ситуацію до своїх рук. Пообіцяли: "Бити нікого не будемо, а ось співробітникам Служби безпеки України подивитися рекламку запропонуємо на відповідність духу часу".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що загін великих десантних кораблів Військово-морського флоту Росії візьме участь у військово-морських навчаннях у Чорному морі.