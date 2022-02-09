Украинцам предлагают "забыть об ужасах гражданской войны": странная реклама вызвала ажиотаж в сети

Меж тем, в случае вторжения войск РФ в Украину, Мелитополь окажется под ударом

В Мелитополе Запорожской области магазин товаров для дома предлагает своим покупателям "спрятаться от ужасов гражданской войны" за их шторами и тюлями. На дивную рекламку магазина, торгующего занавесками, обратила внимание местная журналистка Юлия Ольховская. Юлия, которая множество раз писала материалы об участниках боевых действий, как вернувшихся с войны, так и погибших, о волонтерах и помощи, которую оказывали бойцам на фронте, лично передавала туда подарки и даже ездила в передовые части, была поражена, увидев упоминание о гражданской войне.

Пост удивления рекламным предложением

Завлекая скидками и акциями, владельцы магазина обращались к потенциальным покупателям:

"Господа, шторы ВикОн…

За ними отдыхаешь душой…

Забываешь о всех ужасах гражданской войны.

А ведь наши израненые души так жаждут покоя…".

Теоретически, можно было бы предположить, что речь идет о Гражданской войне 1917-1923 годов, особенно, если учесть призыв к "господам". Но свежесть агитки выдавало отличное качество полиграфической продукции.

Реклама для размышлений

Пост с цитатой из рекламки вызвал возмущение земляков: "Фу!", "Наши израненные души так жаждут покоя". Потенциальные суицидники", "А где раздавали это безобразие? Хочу завтра взять…. на памятник" (и это самые пристойные комментарии).

Реакция земляков

"В стране 8 лет война с Россией и только в Мелитополе, в магазине штор – гражданская! – так прокомментировала "Телеграфу" рекламный листок запорожская волонтер Елена Ярошенко. — Может, мы чего-то не знаем? Шторы объявили войну гардинам или ламбрекенам на территории одного конкретного магазина? А, вернее, может это в голове у владельца "гражданская" война? В то время как Россия увеличивает свое присутствие на границе Украины, на Донбасс отправляет все новые колонны с оружием и орками???"

Елена выразила надежду, что местные ветераны АТО/ООС познакомятся с владельцем и сделают "контрольную закупку". "А военкому предложила бы подписать с владельцем контракт на его службу… Хотя бы в теробороне — надо же с чего-то начинать!".

А вот бизнес-тренер и маркетинговый консультант Надежда Серских заметила, что этот образец рекламного материала нарушает нормы действующего законодательства (Закона Украины "О рекламе"). "Во-первых, языком рекламы является государственный язык. Во-вторых, недобросовестная реклама запрещается, а в этом случае, на мой взгляд, имеет место именно недобросовестная реклама, то есть, которая вводит или может ввести в заблуждение потребителей рекламы, нанести ущерб лицам, государству или обществу вследствие неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения, умалчивания… И, в-третьих, эта реклама не учитывает особую чувствительность детей — слово "война" в условиях военной угрозы и сообщениях о минировании школ – в такой рекламе упоминаться не должно".

Мелитопольские активисты решили взять ситуацию в свои руки. Пообещали: "Бить никого не будем, а вот сотрудникам Службы безопасности Украины посмотреть рекламку предложим на соответствие духу времени".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России примет участие в военно-морских учениях в Черном море.