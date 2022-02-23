"Велике будівництво" у Сумах: Новий дитячий садочок з незвичним дизайном прийняв перших вихованців

У Сумах розпочав роботу дитячий садок "Світлячок", збудований під час реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за незвичайним проєктом місцевих архітекторів. Фоторепортаж із нового садочка на своїй сторінці у Facebook розмістив Юрій Голик.

"Коли йдеться про школи та дитячі садки "Великого будівництва", фінальна точка в таких об'єктах — не завершення будівельних робіт і не акт введення в експлуатацію. Фінальна точка в такому разі – щасливі усміхнені діти у цих школах та садочках", — прокоментував Голик.

"Світлячок" розташований у 12 мікрорайоні Сум. Усі групи в садочку мають блокову структуру з власними спальнями, санвузлами, столовими та ігровими кімнатами.

У дитячому садку, розрахованому на 160 дітей, обладнані також басейн та просторий атріум у центрі всього комплексу.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч в Україні планується побудувати та реконструювати 133 дитячі садки та 141 школу.