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ЗСУ зупинили прорив Росії під Черніговом: з’явилися фото підбитої техніки

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Військова техніка супротивника дісталася українцям як трофей Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:49
Військова техніка супротивника дісталася українцям як трофей

Російські військові відступили

Бійцям Збройних сил України вдалося стримати наступ російських військових під Черніговом у ніч на п’ятницю, 25 лютого.

Головнокомандувач Збройних Сил України показав фото трофейної ворожої військової техніки, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що зіткнення були на всьому Чернігівському напрямку, і під Черніговом теж.

Але українські захисники змусили ворога відступити від Чернігова у бік Сєднєва та з Городні у напрямку Семенівки.

Напрямки, куди відступили російські військові, на карті
Напрямки, куди відступили російські військові, на карті

Вдалося отримати контроль над військовою технікою супротивника та документами з особистими даними росіян.

У мережі показали фото захопленої техніки Росії:

ЗСУ захопили військову техніку Росії під Черніговом
ЗСУ захопили військову техніку Росії під Черніговом

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові підірвали кілька мостів у Київській області, щоб стримати наступ російської армії.

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