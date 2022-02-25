ЗСУ зупинили прорив Росії під Черніговом: з’явилися фото підбитої техніки
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Російські військові відступили
Бійцям Збройних сил України вдалося стримати наступ російських військових під Черніговом у ніч на п’ятницю, 25 лютого.
Головнокомандувач Збройних Сил України показав фото трофейної ворожої військової техніки, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що зіткнення були на всьому Чернігівському напрямку, і під Черніговом теж.
Але українські захисники змусили ворога відступити від Чернігова у бік Сєднєва та з Городні у напрямку Семенівки.
Вдалося отримати контроль над військовою технікою супротивника та документами з особистими даними росіян.
У мережі показали фото захопленої техніки Росії:
Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові підірвали кілька мостів у Київській області, щоб стримати наступ російської армії.