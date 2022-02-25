ЗСУ зупинили прорив Росії під Черніговом: з’явилися фото підбитої техніки

Російські військові відступили

Бійцям Збройних сил України вдалося стримати наступ російських військових під Черніговом у ніч на п’ятницю, 25 лютого.

Головнокомандувач Збройних Сил України показав фото трофейної ворожої військової техніки, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що зіткнення були на всьому Чернігівському напрямку, і під Черніговом теж.

Але українські захисники змусили ворога відступити від Чернігова у бік Сєднєва та з Городні у напрямку Семенівки.

Напрямки, куди відступили російські військові, на карті

Вдалося отримати контроль над військовою технікою супротивника та документами з особистими даними росіян.

У мережі показали фото захопленої техніки Росії:

ЗСУ захопили військову техніку Росії під Черніговом

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові підірвали кілька мостів у Київській області, щоб стримати наступ російської армії.