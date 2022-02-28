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Українські військові захопили новітню російську зброю: відео вже в мережі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Російський "Панцир" Новина оновлена 28 лютого 2022, 14:37
Російський "Панцир"

Окупантам в Україні не раді

Українські військові продовжують захоплювати техніку окупантів з Росії, що вдерлися на нашу Батьківщину. Цього разу до рук захисників потрапив зенітно-ракетний комплекс "Панцир" на Херсонщині.

Про це повідомив журналіст Андрій Цапілєнко. Він також виклав відео з захопленим новітнім ЗРК окупантів.

Панцир це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Його розробка почалась ще за часів СРСР, а втілили його в життя у 1994 році. Кілька років тому його модернізували, у 2015 — з'явилася друга версія. А у 2016 розробили модифікацію, що уражає цілі на відстані у 40 км. Перша версія стріляє на 20 км вперед та 15 угору.

Втрати окупантів у війні з українським народом та ЗСУ великі — щонайменше 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 броньований бойових автівок, "Гради", катери, "Бук", солдати — понад 4 тисячі.

У мережі час від часу з'являються відео, як звичайні українські громадяни забирають в окупантів їхню техніку. Одне з останніх — ЗРК Оса.

Як раніше писав "Телеграф", у Генштабі ЗСУ випустили рекомендації — куди цілити коктейлем Молотова аби нанести машинам окупантів максимальну шкоду.

Теги:
#Росія #Війна #Вторгнення
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