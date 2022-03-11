Український кулеметник знищив ворожого снайпера з дистанції 1000 метрів: коментар героя (відео)

Миколаїв під надійним захистом.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що солдат Нацгвардії України знищив снайпера окупантів за допомогою кулемета. Воїн пізніше розповів про те, що сталося, а також повідомив, що не пустить загарбників у своє місто.

Відповідний коментар героя був опублікований на офіційній сторінці Національної гвардії України у Facebook.

"Миколаївський нацгвардієць знищив російського снайпера на відстані один кілометр. Хороші новини з Миколаєва повідомляє не тільки Віталій Кім", — розповіли в пресслужбі.

"Дистанція була 1000—1200 метрів. Я працював із коригувальником. Зробивши кілька черг, ворог був знищений. Пізніше розвідка підтвердила ліквідацію російського снайпера, який кілька днів не давав спокою нашим бійцям. Хочу сказати, що пускати окупантів у рідне місто я не збираюся. Я і мої брати по зброї не вибачать сльози та біль наших жінок і дітей. Ми знищуватимемо ворога, незважаючи ні на що", — заявив боєць Нацгвардії.

Раніше голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські окупанти оточені та готуються здаватися.