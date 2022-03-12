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Кропивницький переполошили вибухи: деталі та фото

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Після вибухів виникло мінімум два вогнища загоряння Новина оновлена 12 березня 2022, 07:46
Після вибухів виникло мінімум два вогнища загоряння

Ми розмили орієнтири, щоб не допомагати навідникам

Вранці у суботу, 12 березня, у Кропивницькому слідом за Дніпром прогриміло одразу кілька вибухів.

Місцеві жителі опублікували у мережі відео з місця подій, де чітко видно кілька осередків пожежі, повідомляє "Телеграф".

Ми не можемо опублікувати тут відео наслідків, щоб не орієнтувати російських окупантів, куди саме вони влучили, тому показуємо скрін із розмитими орієнтирами.

По ньому можна побачити, що було щонайменше два прильоти, проте поки що складно сказати, це потрапили ворожі ракети, або ж спрацювали наші системи протиповітряної оборони та спалахнули уламки.

Вибух Кропивницький вранці 12 березня
Вибух Кропивницький вранці 12 березня

Варто зауважити, що раніше у Кропивницькому було відносно спокійно.

Як повідомляв "Телеграф", ранок 12 березня видався дуже неспокійним для більшості жителів України, — повітряна тривога оголошена в половині областей, при цьому вже чули вибухи в Сумах, Дніпрі, Василькові Київської області.

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#Кропивницький
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