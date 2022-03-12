У Мелітополь з подачками прийшли "кадировці" (фото та відео)

Людей намагалися підкупити макаронами та картоплею

Вранці у суботу, 12 березня, у Мелітополі паралельно з акцією протесту через викрадення мера Івана Федорова відбулася роздача так званої "гуманітарної допомоги". При цьому якщо раніше її роздавали росіяни, то тепер відзначилися і "кадировці".

Фото та відео з місця подій опинилися у розпорядженні "Телеграфу".

Зазначимо, що в ДК імені Шевченка у Мелітополі розташовувався кризовий штаб, де вирішувалися питання життєдіяльності тимчасово окупованого міста, — саме там учора викрали Федорова.

На сьогодні будівля вже не працює за призначенням, натомість на ній уже повісили триколор, а біля входу чергує багато росіян.

ДК Шевченка захопили окупанти

Обличчя "руського міра", що намагається утримати Мелітополь

Зовсім поряд з усім цим пройшов протест за визволення Федорова та чергова спроба підкупити місцевих безплатною їжею — "гуманітаркою".

Зібралося багато людей

І так само багато окупантів зі зброєю та бронетехнікою

До площі приїхало кілька вантажівок, звідки людям почали діставати продукти. Зокрема, макаронні вироби, дитяче харчування та картоплю. Людей у чергу зібралося дуже багато, і деякі поводилися дуже агресивно.

Людей підкуповували картоплею

На всіх вантажівках була емблема "регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова", а на деяких навіть його портрет.

Ця "гуманітарка" прийшла від чеченців

Як відомо, окупанти увійшли до Мелітополя ще в перші дні війни, проте місто досі не схиляється перед "руським миром", і регулярно виходить на багатотисячні акції протесту.