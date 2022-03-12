У Мелітополь з подачками прийшли "кадировці" (фото та відео)
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Людей намагалися підкупити макаронами та картоплею
Вранці у суботу, 12 березня, у Мелітополі паралельно з акцією протесту через викрадення мера Івана Федорова відбулася роздача так званої "гуманітарної допомоги". При цьому якщо раніше її роздавали росіяни, то тепер відзначилися і "кадировці".
Фото та відео з місця подій опинилися у розпорядженні "Телеграфу".
Зазначимо, що в ДК імені Шевченка у Мелітополі розташовувався кризовий штаб, де вирішувалися питання життєдіяльності тимчасово окупованого міста, — саме там учора викрали Федорова.
На сьогодні будівля вже не працює за призначенням, натомість на ній уже повісили триколор, а біля входу чергує багато росіян.
Зовсім поряд з усім цим пройшов протест за визволення Федорова та чергова спроба підкупити місцевих безплатною їжею — "гуманітаркою".
До площі приїхало кілька вантажівок, звідки людям почали діставати продукти. Зокрема, макаронні вироби, дитяче харчування та картоплю. Людей у чергу зібралося дуже багато, і деякі поводилися дуже агресивно.
На всіх вантажівках була емблема "регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова", а на деяких навіть його портрет.
Як відомо, окупанти увійшли до Мелітополя ще в перші дні війни, проте місто досі не схиляється перед "руським миром", і регулярно виходить на багатотисячні акції протесту.
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