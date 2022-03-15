Окупанти у Мелітополі зірвали патріотичну акцію городян: відео

Людей пакували в автозаки – повідомляють очевидці

В окупованому російськими військами Мелітополі місцеві жителі, попри бажання загарбницької адміністрації, намагаються проводити акції на підтримку України. Окупанти зірвали покладання квітів на Братському цвинтарі – заплановану акцію патріотичних сил. Її перенесли туди через те, що центральну площу заповнили ворожі солдати.

Пройти на цвинтарі вдалося лише двом людям — Тетяні Кумок та її батькові. Жінка — ізраїльтянка і показує світові правду про те, що відбувається у Мелітополі через свої соцмережі. Вона зазначила, що частині російських солдатів соромно за те, що відбувається в Мелітополі, а "Братський цвинтар" — меморіал пам’яті полеглих при звільненні Мелітополя від фашистів — закрили нібито через ризик приходу "мародерів та нацистів".

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Вона також розповіла, що простою забороною на вхід російські солдати не обмежились.

"Людям не дали пройти на Братський цвинтар, для церемонії і коли люди прийшли через дорогу до входу в наш центральний міський парк Шевченка, солдати погналися за багатьма і засунули в автозаки. При цьому свідки кажуть, що від солдатів лунали крики "лови, пакуй молодь, щоб не були сильно зухвалими ”, — розповідає Тетяна.

Раніше "Телеграф" писав, що серед чиновників Мелітополя знайшлися і ті, хто вирішив співпрацювати з окупантами.