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Активіст повідомив про викрадення окупантами мера українського міста

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Мера Скадовська Олександра Яковлєва викрали окупанти Новина оновлена 16 березня 2022, 12:51
Мера Скадовська Олександра Яковлєва викрали окупанти

Окупанти викрали ще одного українського мера.

У середу, 16 березня, стало відомо, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

Про це повідомив активіст Артем Костюченко.

У зв’язку із цим мешканці міста планують зібратися на мітинг у центрі міста.

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"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємось на центральні площі о 12:00. Максимальний репост", — написав він у Facebook.

Російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва
Російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва

Відомо, що останнім часом Яковлєв виходив на зв’язок із громадськістю із соцмереж. Він повідомляв, що до міста заїхала колона російських окупантів, що, незважаючи на різні чутки, він залишається у Скадовську. Також міський голова коротко розповідав про роботу міських служб, ситуацію з медикаментами та виплатами пенсій у населеному пункті.

Зазначимо, російські загарбники діють терористичними методами: викрадають людей та беруть заручників.

Так, раніше в російський полон був спійманий мер Мелітополя Іван Федоров. Чоловіка схопили просто посеред вулиці, накинувши йому на голову мішок.

13 березня взяли в полон ще одного керівника міської ради у Запорізькій області – мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Теги:
#Росія #Скадовськ
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