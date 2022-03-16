Активіст повідомив про викрадення окупантами мера українського міста
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Окупанти викрали ще одного українського мера.
У середу, 16 березня, стало відомо, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.
Про це повідомив активіст Артем Костюченко.
У зв’язку із цим мешканці міста планують зібратися на мітинг у центрі міста.
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"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємось на центральні площі о 12:00. Максимальний репост", — написав він у Facebook.
Відомо, що останнім часом Яковлєв виходив на зв’язок із громадськістю із соцмереж. Він повідомляв, що до міста заїхала колона російських окупантів, що, незважаючи на різні чутки, він залишається у Скадовську. Також міський голова коротко розповідав про роботу міських служб, ситуацію з медикаментами та виплатами пенсій у населеному пункті.
Зазначимо, російські загарбники діють терористичними методами: викрадають людей та беруть заручників.
Так, раніше в російський полон був спійманий мер Мелітополя Іван Федоров. Чоловіка схопили просто посеред вулиці, накинувши йому на голову мішок.
13 березня взяли в полон ще одного керівника міської ради у Запорізькій області – мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
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