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По Сарнам вдарили ракетами: перші подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вибухи у Сарнах звучали під час повітряної тривоги Новина оновлена 16 березня 2022, 23:51
Вибухи у Сарнах звучали під час повітряної тривоги

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих

У місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, там стався ракетний обстріл.

Інформацію про це у коментарі "Суспільному" підтвердив керівник районної військової адміністрації Олександр Кохан.

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"Вибухи були в Сарнах, на місцях працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", — сказав Кохан.

Міський голова Руслан Серпенінов на своїй facebook-сторінці також написав про вибухи.

"У Сарнах прильоти ракет. Попередньо — жертв немає", — написав він.

Однак за кілька хвилин публікацію міський голова Сарн видалив.

Ясність у ситуацію вніс голова Рівенської ОДА Віталій Коваль. Він зазначив, що окупанти атакували один із військових інфраструктурних об'єктів. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 16 березня у Чернігові російські солдати обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. На місці загинули 10 українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей.

Теги:
#Україна #Росія #Рівненська область #Війна #Сарни
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По Сарнам вдарили ракетами: перші подробиці