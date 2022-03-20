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Окупанти з танка розстріляли півсотні пенсіонерів на Донбасі: моторошні подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Частину літніх людей окупанти викрали Новина оновлена 20 березня 2022, 13:20
Частину літніх людей окупанти викрали

Наразі обласна влада не може дістатися до населеного пункту через активні бойові дії

У місті Кремінна, що на Луганщині, російські нацисти провели обстріл місцевого будинку для літніх людей просто впритул. Через такий навмисний військовий злочин загинуло 56 людей похилого віку.

Інформація стала відомою від керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая у неділю, 20 березня.

Сам інцидент стався 11 числа, але дізналися про нього тільки зараз.

На місці через отримані травми загинуло одразу 56 людей. Ще 15 дідусів та бабусь, яким вдалося вижити, російські війська викрали та відвезли за лінію розмежування. Згідно з останніми даними, зараз вони перебувають у Сватовому, нібито в обласному геріартичному інтернаті.

Кремінна та Сватове на карті
Кремінна та Сватове на карті

Не виключено, що переляканих та деморалізованих людей похилого віку окупанти спробують використати у своїй пропаганді проти України.

Слід додати, що через активні бойові дії в цьому регіоні Донбасу зараз українські волонтери чи чиновники не мають змоги прибути до Кремінної, аби усвідомити усі масштаби трагедії.

Жорстокість російських військ щодо мирних українців не має жодних меж. Нагадаємо, що лише напередодні через нічні обстріли Харкова в місті загинуло кілька людей, зокрема дев’ятирічна дитина.

Теги:
#Луганська область #Обстріл #Війна #Донбас #Загиблі #Танк #Будинок для людей похилого віку #Кремінна
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