В Україну йдуть похолодання та дощі: синоптики попередили про різку зміну погоди

До кінця місяця погодні умови будуть вкрай мінливими

В Україні сонячні дні та переважно тепла погода утримуватиметься до вихідних, проте вже на наступному тижні синоптики прогнозують погіршення погодних умов: в українські області прийде незначне похолодання та опади.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомляє головна народна синоптикиня України Наталка Діденко, що завтра, 23 березня, в українських регіонах буде тепло та сухо, проте вже 24 та 25 числа очікується зниження температури та дощі. Окрім того, експерт додала, що в переважній більшості куточків країни завтра очікується потужний вітер.

Згідно з даними, які публікує портал "gismeteo", у столиці температура повітря почне "падати" у п'ятницю, 25 березня.

Удень показники стовпчиків термометрів показуватимуть до +7 градусів, а вночі не підійматимуться вище 2 градусів тепла. Ймовірний невеликий дощ. Що стосується наступного похолодання, то до нього киянам потрібно бути готовими в останній день місяця — 31 березня. Інформацію щодо посилення вітру портал також підтверджує.

Погода у Києві

У місті Лева зміну погоди та похолодання синоптики прогнозують у суботу, 26 березня, коли денна температура повітря сягатиме +10 градусів, а нічна — до +5. Також в цей день очікуються дощі.

У середу, 30 березня, також дощитиме, а показники температурних стовпчиків не підійматимуться вище 8 градусів тепла удень, і +3 градусів в темну пору доби.

Уночі на 1 квітня можливі заморозки до -1 градусу.

Погода у Львові

У Харкові зниження температури повітря до +6 вдень та +3 вночі варто очікувати у суботу, 26 березня. Після вихідних стане трохи тепліше, але 1 квітня знов похолодає та задощить.

Погода у Харкові

В Одесі прохолодніше стане 22 березня: у денні години температура триматиметься на позначках від +3 до +6 градусів, проте потім настане потепління.

Зниження температурних показників очікується в середу, 30 березня: +6…+8 градусів. А от у четвер та п'ятницю йтимуть дощі.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що справжнє весняне тепло прийде в Україну вже наступного місяця — у квітні, проте опади та нічні морози в окремих куточках української держави ще затримаються.