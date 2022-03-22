Рєзніков звернувся до мешканців окупованого Донбасу: "Це ваш шанс"

Міністр закликає жителів Донбасу та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

На 27-ий день війни України з російською федерацією міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів тимчасово окупованих територій ОРДЛО та закликав не ставати співучасниками нелюдських злочинів російської армії.

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Вказану інформацію у вівторок, 22 березня, очільник оборонного відомства оприлюднив на своїй офіційній сторінці в соцмережі, надавши жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст Донбасу кілька рекомендацій, як протидіяти окупаційній владі. Окрім цього Резніков додав, що тим громадянам, які злочинів проти українського населення не вчиняли, нічого не загрожує.

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"Вся наша країна – це різні українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині," – написав міністр.

Він закликав жителів Донбасу усіма можливими способами ухилятися від насильницької мобілізації та переходити на бік української армії, наголосивши, що саме це допоможе їм зберегти життя.

"Усі, хто вже склав зброю, – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного й зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися, – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко", – дав ще одну пораду Резніков та відзначив, що каяття обов'язково буде враховано.

Тим жителям Донбасу, хто здасть техніку або допоможе взяти в полон російського офіцера, пообіцяв навіть пом’якшити покарання, після відбуття якого кожен зможе повернутися до нормального життя.

"Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім’ям, своїм близьким. Це ваш шанс!", – запевнив міністр.

Наостанок очільник оборонного відомства звернувся до жінок — матерів, дружин, сестер та подруг "тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників":

"Ховайте ваших близьких. Укривайте від біди. Вони потім вам подякують і ви разом порадієте. Не вірте російській пропаганді – вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце. Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше. Пам’ятайте, час іде".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони Олексій Резніков офіційно повідомив що окупанти з російської федерації вбили в Україні більше цивільних, аніж військових та наголосив, що москва нікого не захищає, а навпаки — знищує.