Український мітинг у Каховці окупанти розганяють стріляниною: відео

На мирному мітингу окупанти відкрили стрілянину.

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські загарбники розігнали стріляниною мирний мітинг українських громадян.

У соцмережах з’явилося відео, як загарбники відкрили вогонь з автоматів по мирних жителях.

Натовп людей з українськими прапорами рухався вулицею, після чого пролунала автоматна черга.

Про загиблих поки що немає інформації, відомо лише, що є затримані та поранені.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначимо, що у тимчасово окупованих містах мешканці регулярно виходять на мітинги. Раніше на акцію протесту проти росії вийшли жителі Бердянська. Городяни вийшли на міську площу та висловлювали свою позицію проти окупації.

У Херсоні окупанти стріляли по українцям, які вийшли на мітинг.

У Мелітополі російські військові схиляють до співпраці місцеве населення і закликали доносити проукраїнськи налаштованих людей.