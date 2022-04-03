Український мітинг у Каховці окупанти розганяють стріляниною: відео
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На мирному мітингу окупанти відкрили стрілянину.
У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські загарбники розігнали стріляниною мирний мітинг українських громадян.
У соцмережах з’явилося відео, як загарбники відкрили вогонь з автоматів по мирних жителях.
Натовп людей з українськими прапорами рухався вулицею, після чого пролунала автоматна черга.
Про загиблих поки що немає інформації, відомо лише, що є затримані та поранені.
Чому росії не виграти війну проти України?
Зазначимо, що у тимчасово окупованих містах мешканці регулярно виходять на мітинги. Раніше на акцію протесту проти росії вийшли жителі Бердянська. Городяни вийшли на міську площу та висловлювали свою позицію проти окупації.
У Херсоні окупанти стріляли по українцям, які вийшли на мітинг.
У Мелітополі російські військові схиляють до співпраці місцеве населення і закликали доносити проукраїнськи налаштованих людей.