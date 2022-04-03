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Український мітинг у Каховці окупанти розганяють стріляниною: відео

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Мітинг у Каховці Новина оновлена 03 квітня 2022, 12:55
Мітинг у Каховці

На мирному мітингу окупанти відкрили стрілянину.

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські загарбники розігнали стріляниною мирний мітинг українських громадян.

У соцмережах з’явилося відео, як загарбники відкрили вогонь з автоматів по мирних жителях.

Натовп людей з українськими прапорами рухався вулицею, після чого пролунала автоматна черга.

Про загиблих поки що немає інформації, відомо лише, що є затримані та поранені.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначимо, що у тимчасово окупованих містах мешканці регулярно виходять на мітинги. Раніше на акцію протесту проти росії вийшли жителі Бердянська. Городяни вийшли на міську площу та висловлювали свою позицію проти окупації.

У Херсоні окупанти стріляли по українцям, які вийшли на мітинг.

У Мелітополі російські військові схиляють до співпраці місцеве населення і закликали доносити проукраїнськи налаштованих людей.

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#Росія #Каховка
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