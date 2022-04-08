Укравтодор розпочав ремонт пошкодженої інфраструктури Чернігівщини

Після того, як ЗСУ зачистили територію Чернігівської області від окупантів та розмінували шляхи, дорожники змогли розпочати відновлення зруйнованої інфраструктури. Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

У держустанові розповіли, що в області порушено транспортне сполучення через блокування частини шляхів та руйнування десятків мостів.

"Завдання №1 – забезпечити транспортні коридори для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", — зазначили в УАД.

Наразі підрядні організації Чернігівщини прибирають мережу автошляхів та відновлюють проїзд мостами. Невдовзі буде проведено аварійний ремонт на пошкоджених ділянках та встановлення дорожніх знаків.

"Нагадуємо, діє воєнний стан. Зараз активні бойові дії тривають на сході та півдні нашої держави, у решті регіонів можливі ракетні та авіаційні удари. Після виходу окупаційних військ зберігається небезпека через близькість Чернігівської області до кордону з ворогом", — йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі підкреслили, що водіям, які рухаються дорогами регіону, як і раніше, необхідно дотримуватись правил поводження на блок-постах.

"Вимушеним переселенцям поки не рекомендовано повертатися додому", — додали у відомстві.

Напередодні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що 7 квітня за дорученням Президента України Володимира Зеленського до Чернігова завезли декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, воду, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста. Він також розповів, що у Чернігові найбільше постраждало передмістя. У планах української влади – відбудувати все у найкоротші терміни.