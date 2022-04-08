Обстріл Краматорська "Точкою-У": військовий експерт чітко пояснив, чому росія бреше

Цей ракетний комплекс росіяни неодноразово використовували на власних військових навчаннях.

Після ракетного обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську російські окупанти почали поширювати фейки нібито у них немає "Точок-У", з яких могли вдарити по об'єкту. Неправдивість цього видали новини з військових навчань у Білорусі, які проводилися у лютому 2022 року.

Тим часом військовий експерт Микола Бєлєсков вказав ще кілька фактів, з яких стає зрозуміло, що росіяни цинічно брешуть.

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За його словами, 47 ракетна бригада 8 армії Південного воєнного округу (РФ), яка була створена у 2021 році й зараз воює на Донбасі, має у наявності та використовує тактичний комплекс "Точка У".

Другим доказом брехні російських окупантів є той факт, що у 2020 році у військових навчаннях "Кавказ" (міжнародні оперативні військові навчання Збройних сил Росії на території тимчасово окупованого Криму та РФ, які відбулись у вересні 2020) також були пуски системи "Точка-У".

"Тобто практика пусків цих ракет навіть після їх заміни в ракетних бригадах на "Іскандер-М" була", — підкреслює Микола Бєлєсков.

Третій пункт, який наводить військовий експерт як доказ брехні росіян, що навіть після заміни "Точка-У" на "Іскандер-М" ракети відправляли на бази зберігання.

"В умовах того, що РФ відстріляла понад 1400 ракет, значна частина із яких — це до ОТРК "Іскандер-М", а темпи виробництва нових ракет не швидкі, то "Точки-У" могли повернути в бригади, які до цього вже перейшли на "Іскандер-М", — резюмував військовий експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явилося відео запуску двох ракет перед тим, як було здійснено атаку на Краматорськ. Ймовірно, це могли бути саме ті снаряди, які позбавили життя щонайменше чотири десятки мирних громадян. Швидше за все, їх запустили з підконтрольного бойовикам Шахтарська.