Тимошенко: Дорожники розчистили від зруйнованої техніки 25 км траси Київ-Чернігів

У Чернігівській області дорожники розчищають ключовий маршрут регіону – трасу М-01 Київ-Чернігів. Вже очищено понад 25 км дороги, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів", — написав він.

За даними Тимошенка, усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів.

"Два з них – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення", — зазначив заступник голови ОП.

Паралельно у Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Крім цього, в області тривають роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та "Lifecell". Як розповів очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, росіяни масово мінували точки з обладнанням, тому приступати до роботи можна лише після перевірки піротехніками.

"Основні причини, з яких не діють базові станції, – пошкодження обладнання та оптоволоконних мереж внаслідок бойових дій, відсутність енергопостачання та ускладнення доступу через замінування станцій та прилеглих територій", — пояснив Чаус.

У ремонтних роботах в області задіяні 16 бригад трьох операторів мобільного зв’язку.

"На сьогодні по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані (загальна кількість – 983), а це майже 81%. По м. Чернігову – працює 148 із 235, або 63%", — навів дані очільник Чернігівщини.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про хід робіт з ліквідації наслідків бойових дій в іншій звільненій області – на Сумщині. У містах області ремонтують багатоповерхівки та відновлюють комунікації.