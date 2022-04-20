Автор перевороту в “ЛНР”, майстер “віджимів” та наркоторговець: чим відомий затриманий ФСБ Ігор Корнет

Людина, яка зрадила Україну і своє керівництво сама опинилася в російському СІЗО

Внаслідок невдач на фронті співробітниками ФСБ РФ був затриманий так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

Як повідомляє українська розвідка, зрадник, який перебуває в базі даних "Миротворця", перебуває в СІЗО російського міста Ростов, а "керівництво ЛНР" в особі її "голови" Леоніда Пасічника намагається звільнити його з-під арешту.

Тим часом, як з’ясував "Телеграф", біографія "міністра внутрішніх справ ЛНР" говорить про те, що його слід побоюватися насамперед самому "голові республіки" Леоніду Пасічнику.

Від звільненого ППС-ника до "міністра" — біографія Ігоря Корнета

Ігор Корнет народився 29 квітня 1973 року в сім’ї офіцера радянської армії, а школу закінчив у 1989 році німецькому місті Галле, оскільки його батько служив у Західній групі радянських військ. Бажаючи стати військовим, Корнет вступив на навчання до Полтавського вищого зенітно-ракетного командного училища.

Однак у результаті Ігор Корнет пов’язав свою долю з міліцією, 1993 року розпочав службу в патрульно-постовій службі МВС України, звідки був звільнений через 6 років із невідомої причини.

Згідно з іншими даними Ігор Корнет служив у карному розшуку і в 2014 році добровільно перейшов на бік "ЛНР", брав участь у бойових діях на стороні терористів. 27 серпня Корнет був призначений "міністром внутрішніх справ ЛНР" і швидко розширив штат "відомства" з 219 осіб до 3 тисяч, після чого активно включився у боротьбу за вплив у псевдореспублікі.

Вбивства та наркоторгівля – чим "міністр" займається у лнр

Вже в січні 2015 року "міністр" влип у скандал пов’язаний із вбивством польового командира Олександра Беднова на прізвисько "Бетмен", чий кортеж був розстріляний біля міста Лутугіне Луганської області. Офіційно бійців та їх ватажка намагалися затримати за звинуваченням у викраденнях людей, тортурах, здирстві та розбоях.

Соратники "Бетмена", що вижили, заявили, що причиною став обіг трафіку наркотиків через "лнр", який контролював Ігор Корнет на користь тодішнього "голови республіки" Ігоря Плотницького.

Втім, зберігав вірність Плотницькому "міністр" недовго, вже в 2015 році разом з "главою міністерства держбезпеки" Леонідом Пасічником він був усунений з посади, щоправда, обох повернули після заступництва "прем’єра лнр" Геннадія Ципкалова та спікера "парламенту" Олександра Карягіна. У 2016 році, до речі, обох звинуватили у підготовці перевороту, Ципкалов був затриманий і дивно помер у в’язниці, а Карягін втік.

З одного цього було зрозуміло, що протистояння між ватажком "лнр" Ігорем Плотницьким та "силовим блоком" в особі Ігоря Корнета та Леоніда Пасічника продовжиться.

Майстер перевороту – хто "зробив" нового главу "ЛНР"

Протистояння між "силовиками" та "главою лнр" тліло, доки не почалася справжня буря, коли 21 жовтня 2017 року Корнета не звинуватили в тому, що він відібрав у мешканки Луганська Ніни Квірцової будинок в якому проживає досі.

Жінка, яка до того 2 роки писала звернення до "прокуратури лнр" несподівано отримала підтримку на найвищому рівні і сам "глава лнр" Ігор Плотницький приїхав під камеру "виселяти" Корнета з "віджатого" ним будинку.

Спершу Ігор Корнет заявив про спроби окремих осіб його дискредитувати і поширив відкрите звернення колективу "МВС ЛНР", що підтримує його, але потім очевидно зрозумів, що діяти треба рішучіше.

Відданий друг — Ігор Плотнікій та Ігор Корнет

У результаті 20 листопада Плотницький звільнив "міністра" з посади, а 21 листопада на вулицях Луганська з’явилася бронетехніка та озброєні бійці. Незабаром з початку путчу стало ясно, що "глава ЛНР" програє — під його контролем швидко опинилася лише його резиденція, а єдині підлеглими — особиста охорона.

Втім, йому запропонували домовитися "полюбовно", здавши своїх найближчих помічників, визнавши їх "українськими диверсантами", а вже 23 листопада Ігор Плотницький відмовився від поста "глави лнр" і виїхав до росії.

Новим "главою лнр" став "глава мгб лнр" та найближчий сподвижник Ігоря Корнета – Леонід Пасічник, а сам головний ініціатор перевороту так і залишився "міністром внутрішніх справ".

З урахуванням явного провалу російської агресії на Донбасі проти багатьох російських чиновників та силовиків розпочалися репресії. Одним із постраждалих став навіть Владислав Сурков, творець "лднр" та екс-помічник володимира путіна.

З іншого боку, не можна виключати того, що ініціатором арешту Ігоря Корнета є сам ватажок "лнр" Леонід Пасічник, який побоюється стати винним у провалі російської політики, що можуть здійснити руками "глави МВС ЛНР", тим більше що такий досвід вже є.