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Вигоріло все: з’явилося відео наслідків ДТП із десятками жертв на Рівненщині

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від машин практично нічого не лишилося Новина оновлена 04 травня 2022, 08:22
Від машин практично нічого не лишилося

В аварії загинуло майже три десятки людей

Рівненські поліцейські поділилися відеозаписом остаточної ліквідації пожежі, що спалахнула на трасі Київ-Чоп після зіткнення двох пасажирських автомобілів із бензовозом. Наслідки вельми промовисті — від машин залишилися одні обгорілі каркаси.

Відео опублікували у Telegram-каналі Нацполіції України, передає "Телеграф".

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Як відомо, аварія сталася після сьомої вечора поряд із селом Ситне, що у Дубенському районі Рівненщини.

Ситне на карті України
Ситне на карті України

Водій мікроавтобуса Mercedes Vito не впорався з керуванням та, виїхавши на "зустрічку", скоїв зіткнення з бензовозом Mercedes. Останній, у свою чергу, зачепив пасажирський автобус Neoplan, у якому було 35 людей.

Загинуло кілька десятків людей, з водіїв у живих залишився лише водій вантажівки. Однак він отримав дуже серйозні травми.

Така масштабна ДТП миттю переросла у велику пожежу, через яку довелося перекрити трасу. Вогонь намагалися погасити кілька годин поспіль, після чого від машин залишилися лише каркаси.

Полум’я знищило фактично всі особисті речі водіїв та пасажирів, а також понівечило не одне тіло загиблих.

Аварію вже назвали однією із найбільших в Україні за останні десятиліття. Нагадаємо, що загиблими в ній вважаються мінімум 27 людей. Більшість із них їхали автобусом сполученням "Харків-Згожелець" (Польща).

Теги:
#ДТП #Аварія #Наслідки #Рівненська область
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